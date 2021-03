Sarah reprodução da TV Globo

Publicado 22/03/2021 18:10 | Atualizado 22/03/2021 18:11

Sarah falou sobre a indicação de Gilberto por Rodolffo ao paredão do "BBB 21". Em uma conversa com o cantor e com Caio, nesta segunda-feira, a sister disse acreditar que o economista ficou com receio do julgamento do público.

“Ele ficou com medo de não fazer essa indicação e sentir uma pressão do povo lá fora. Ele decidiu de fato que seria você faltava menos de uma hora, de mandar o Arthur", disse Sarah.

Também na conversa, Sarah disse que não viu maldade na fala de Rodolffo sobre o vestido de Fiuk. Vale lembrar que, para o cantor, a consultora de marketing havia dito que tinha achado a frase "pesada".