Após a formação do paredão desta semana, Juliette, que escapou da berlinda depois de empatar por 4 votos com Caio, tentou conversar com alguns brothers sobre a dinâmica, mas acabou tendo desentendimentos e não conseguiu resolver algumas situações que desejava.

Em uma conversa com Viih Tube, ela disse que Rodolffo foi burro por não ter imaginado que Gilberto fosse indicá-lo. A maquiadora também declarou que se o pernambucano tivesse optado por ela e não Caio no desempate, teria ficado decepcionada. A youtuber afirmou que teve medo da possibilidade de Juliette enfrentar o paredão. A paraibana lembrou que já havia falado que iria para o paredão, mas que os outros participantes não acreditaram nela.

“Eu não vou mais ficar insistindo em explicar as coisas, não”, ponderou ela. Mas, Viih alegou que a advogada disse que receberia votos, não que chegaria à berlinda. Quando Juliette tentou se explicar, a youtuber a interrompeu e foi jantar. Depois, em conversa com Sarah no quarto do Líder, ela contou que teve dúvidas se o voto da brasiliense foi por estratégia ou por mágoa.

“Não teve nada de racional dessa vez. Não pensei em estratégia de jogo para votar em você”, explicou a consultora de marketing digital. “Se eu fosse pelo meu racional, teria sido a Carla, mas ela já estava no Paredão. Nesse momento, nenhuma das outras pessoas eu via motivo nenhum para votar (...) Eu olhava assim e não tinha em quem votar”, continuou Sarah.



“Então você optou em votar por uma interpretação e uma mágoa a votar para se proteger, por exemplo (...) Eu fui alvo fácil. Porque teve mal entendido comigo, não com os outros. Quando a gente tem briga é a coisa mais fácil do mundo brigar. É mais simples, menos doloroso”, concluiu Juliette. Durante a conversa, Fiuk chegou ao cômodo e opinou que há questões na casa que não são sobre ser mais fáceis.

“É questão de quem gosta de ser transparente e quem não gosta”, declara ele. A paraibana então pediu um minuto e diz que o assunto com Sarah é importante. O cantor se irritou e disse que Juliette sempre o interrompe. “Não me meto mais, inclusive vou fumar um cigarro. Ju, você sempre me corta em qualquer lugar”. Em seguida, ele deixou o quarto.



Depois de terminar a conversa com Sarah, Juliette foi a até Fiuk que disse não querer falar com ela no momento. Ainda assim, a sister pediu desculpas pela interrupção e disse que está triste por ele estar no paredão. O filho de Fábio Jr. então comentou que ela já havia feito isso com ele outras vezes e só com ele. A sister então alegou que faz isso com outros brothers, mas continua se desculpando.

"Eu quero pedir desculpa, não é pra você me perdoar, não. É porque eu fico triste quando eu faço isso com você. (...) Eu ‘tava’ tentando resolver algo que ‘tava’ pendente e quando eu lhe interrompi hoje, outras vezes foi safadeza, negligência ou falando demais e escutando de menos, hoje, minha intenção era concluir o assunto que tava tenso porque Sarah votou em mim e é minha amiga", se explicou Juliette.



"Pra você é sempre tenso quando eu falo qualquer coisa (...) Juliette, você só precisa entender que eu não sou seu filho", declarou Fiuk, que continuou afirmando que a maquiadora o interrompe em qualquer circunstância. "Eu gosto de brincar com você, o resto eu não gosto. Então vamos deixar nossa relação só na brincadeira", decidiu o cantor.



O filho de Fábio Jr. ainda reclamou de ter sido apontado como figurante por ela e a advogada explicou que colocou outras pessoas próximas, como Viih Tube. Juliette ainda disse que o participante só vê atitudes negativas nela. Ela voltou a se desculpar com Fiuk outra vez que deixou a conversa dizendo "fechou, é nós, Ju", e voltou para o quarto do líder.