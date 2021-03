Gilberto e Sarah BBB Reprodução

Sarah passou a maior parte da tarde desta segunda-feira falando sobre Juliette com Caio e Rodolffo, na área externa da casa do "Big Brother Brasil 21". Após o papo, a consultora de marketing foi conversar com Gilberto sobre o mesmo tema.

A sister fez um alerta ao amigo sobre a paraibana. "Tá todo mundo preocupado com você...a Juliette não é fiel a você e você está sendo a ela", disse Sarah.

Gilberto se justificou e explicou o motivo de ter salvo Juliette do paredão, neste domingo, quando ela empatou com Caio. "Eu falei mal dela pelas costas, eu troquei ela de pódio, então sei que também fiz mal a ela, eu sei que errei. Ontem eu senti que era o que eu precisava fazer, posso ter me lascado".

Sarah rebateu e disse que tem medo de como o público viu essa atitude de Gilberto, e o economista respondeu: "Estou seguindo meu coração. não estou besta ou não enxergando".