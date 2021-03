Apresentadores do Prêmio Nosso Orgulho, Felipe Martins e Thaylla Varggas Blinia Messias/Divulgação

Publicado 25/03/2021 10:06 | Atualizado 25/03/2021 10:08

Rio - Uma produção para enaltecer quem faz pela cultura e cidadania LGBTQIA+, assim é o Prêmio Nosso Orgulho 2021 que será apresentado nesta quinta-feira, 25, em exibição no Facebook e no Youtube. A entrega de troféus acontece no Teatro Gonzaguinha, no Centro do Rio, e conta com artistas de vários cantos do país.

Entre os indicados nas sete categorias do Prêmio Nosso Orgulho 2021 estão Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Jup do Bairro e Rico Dalasam.

O resultado do voto popular já foi realizado e revelado por meio de enquete no site da premiação. Um dos vencedores com presença confirmada para receber o troféu no palco do Gonzaguinha é o humorista pernambucano Júnior Chicó , que conquistou o público ao protagonizar, roteirizar e dirigir a série Eu, Eu Mesmo e Stand Up para o canal dele no YouTube.

A surpresa para o público será o Voto do Júri que somente será revelado nesta noite de premiação. O Júri é formado por artistas, ativistas e acadêmicos ligados à cultura LGBTQIA+ como a ativista, escritora e psicológa Jaqueline Gomes de Jesus e o ator, produtor e diretor de teatro Rodrigo França.

Outros indicados são a série As Five, do Globoplay, na categoria Produção Audiovisual, a atriz paulista Manoela Aliperti , que interpreta a jovem lésbica Lica na mesma produção, a drag carioca Suzy Brasil, a youtuber cearense Samira Close e a escritora gaúcha Valéria Barcellos.

O Prêmio Nosso Orgulho 2021 conta com o patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa por meio de recursos da Lei Federal Aldir Blanc e conta também com o apoio da Prefeitura do Rio e da UNAIDS, Programa Conjunto da ONU sobre HIV/Aids.

A criação do Prêmio Nosso Orgulho é do jornalista Felipe Martins, ex-repórter de O Dia, que há mais de 15 anos se dedica ao tema da cultura e cidadania LGBTQIA+.

“Mais que a entrega dos troféus, o Prêmio Nosso Orgulho celebra a resistência da vida. Num cenário tão desolador no país, estamos resistido, vivas, vivos e vives. Quem produz cultura neste país e quem é LGBTQIA+ sabe que resistência é a nossa condição de vida. Contra tudo e contra todos, a gente segue em frente e luta por amor à vida e à arte”, disse o jornalista.

Apresentadora travesti e periférica

Na apresentação, ao lado de Felipe Martins, estará Thaylla Varggas, travesti preta e periférica que milita pela causa das pessoas trans e da saúde pública para LGBTQIA+.

“É uma alegria imensa estar no palco do Prêmio Nosso Orgulho 2021. Uma mulher travesti poder ocupar à frente palco de um teatro do Rio de Janeiro é uma conquista de representatividade que me faz muito feliz. Estou muito orgulhosa”, disse.



Prêmio Nosso Orgulho 2021

Quando: 25/03, 19h

Onde: YouTube (youtube.com/nossoorgulho) e Facebook (facebook.com/nossoorgulhooficial)



Foto em anexo dos apresentadores Felipe Martins e Thaylla Varggas . Crédito da Foto. Blinia Messias/ Prêmio Nosso Orgulho