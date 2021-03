Paolla Oliveira Reprodução

Publicado 25/03/2021 15:47 | Atualizado 25/03/2021 15:50

Paolla Oliveira surpreendeu os fãs ao postar seu novo visual. A atriz, que usava os fios lisos por causa das personagens, surgiu com os cabelos naturalmente cacheados, em uma foto publicada nesta quinta-feira, no Instagram.

"O momento cacheada chega pra todas... E pra ficar", escreveu a atriz na legenda.







Recentemente, a atriz chegou à marca de 30 milhões de seguidores em sua conta no Instagram . A artista , que acabou de sair do ar como Jeiza, na reprise de 'A Força do Querer', agradeceu ao carinho dos fãs em uma foto postada de biquíni, ao lado de seus cachorros na piscina. Para Paolla, aquela foi a única "aglomeração" possível no momento.

"Uau! Somos 30 milhões aqui no Instagram e vou comemorar com a aglomeração possível do dia. Aqui, assim como na vida real, que eu amo, sou muito grata pelos que me cercam e estão dispostos a dividir comigo conquistas, dias ruins, pensamentos e esperanças. Logo mais quando estivermos com dias mais leves e tranquilos, a gente comemora algum outro número, comemora a vida de alguma maneira. Com outra live e etc... Mas hoje vamos de pensamento positivo e fé em dias melhores", escreveu Paolla.