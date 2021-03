Por iG

Nesta quinta-feira, 25, um telespectador comentou que sentia que o apresentador Rodrigo Bocardi estava parecendo tenso e abalado no "Bom Dia São Paulo".

"Desculpe, mas hoje você parece tenso e preocupado. Acredito que possa ser uma gama de informações a divulgar, não está abrindo o quadro dos internautas, mas está ótimo e dinâmico", dizia a mensagem do internauta.

O apresentador concordou com o apontamento e aproveitou o momento para desabafar: "Henrique, desculpa. A gente vem enfrentando dias que nos dão muita dificuldade de botar um sorriso no rosto, de criar algo descontraído. É uma sucessão de notícias ruins, como você falou, sabendo que o nosso objetivo aqui sempre foi buscar algo bom, porque a gente sabe que a vida não é feita só de notícia ruim. Mas está difícil, né? Vamos juntos! Estou contando com a sua força e o seu apoio".