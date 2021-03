Fábio Porchat, Xuxa e Marcos Mion fizeram parte do vídeo Instagram/Reprodução

Por iG

Publicado 25/03/2021 19:17 | Atualizado 26/03/2021 09:47

Uma gincana da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, saiu do controle após alunos se enganarem com a proposta. A ideia era pedir para que veteranos de um conselho da faculdade, apelidados de "celebridades", gravassem vídeos apoiando cada sala, porém, eles entenderam no sentido literal e convidaram pessoas famosas.

O mais impressionante foi que conseguiram reunir um elenco de dar inveja para apoiar as diversas salas da faculdade: Fabio Porchat, Angélica, Rodrigo Maia, Sérgio Moro, Marcos Mion, Xuxa, Ana Maria Braga, Maisa Silva, Jade Picon, Gabi Martins, Felipe Titto e muito mais!



A história foi divulgada por Mariana Parik, estudante e veterana da instituição. Ela contou o caso hilário pelos stories do Instagram. "Uma das brincadeiras é pedir para o pessoal do conselho da torcida da FGV, os fundadores, primeiros diretores, mandarem um vídeo apoiando a sala deles. Beleza. Está escrito 'prova da celebridade'. Eles não entenderam e começaram a pedir para celebridades de verdade fazerem vídeos para a sala deles", explicou em série de stories publicados no Instagram.



Ah, e não ficaram presos às celebridades só do Brasil não, viu? Ed O'Neill, que interpreta o Jay em "Modern Family", Adrian Grenier, Andy de "O Diabo Veste Prada" e Angus T. Jones, eterno Jake de "Dois Homens e Meio", também deram as caras e declararam sua torcida para uma das salas.



