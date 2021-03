Eletric Miles encerra Criasom Divulgação

Publicado 26/03/2021 11:00 | Atualizado 26/03/2021 11:11

Rio - Nesta sexta-feira, às 20h, o festival Criasom encerra sua primeira edição com o show online e gratuito da Electric Miles, banda que faz tributo a um dos maiores músicos de jazz, Miles Davis, cuja obra foi muito influenciada pelo blues do sul dos Estados Unidos.

Miles nasceu e cresceu em Saint Louis, tendo acompanhado toda a movimentação musical de sua época. Por sua vez, viajou para New York e juntou-se com a nata do jazz do século 20 e fez história. Na verdade, com seus famosos quintetos, ele próprio foi responsável por escrevê-la.

Esse “tributo” se dedica à fase elétrica de sua trajetória, a partir do final dos anos 60 até sua morte, em 1991. E também aos desdobramentos dela, com temas de Weather Report, Mahavishnu Orquestra e Return To Forever.

O grupo é formado por feras do jazz de São Paulo escolhidos por causa de suas características musicais, são eles: Stefano Moliner (baixo), Felipe Aires (trompete), Thomaz Souza (saxofone), Saulo Martins (piano) e Ivan Lopes (bateria).

Durante 21 dias, o Criasom compartilhou a troca de saberes em bate-papos online e gratuitos. Profissionais de várias áreas da música no Brasil, assuntos voltados para a criação, produção, divulgação de shows e festivais, além de conversas com artistas que gerenciam as suas carreiras e são seus próprios empresários. Os vários lados da cadeia econômica e criativa da música, com grandes nomes da produção cultural do Brasil, que discorreram sobre suas atividades diárias.