Malibu Studios lança Onde Você Mora, novo single em colaboração com Vitão, Ferrugem e Gaab Felipe Braga Vasconcellos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 13:20

Rio - Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (26), "Onde Você Mora", mais uma parceria de sucesso nascida no Malibu Studios, com produção de Keviin, em colaboração com Vitão, Ferrugem e Gaab. Com o objetivo de reunir grandes artistas do cenário nacional para colaborações inéditas, o Malibu Studios acumula grandes sucessos com participações de nomes como Melim, Luccas Carlos, Sandra de Sá, Delacruz, 3030, Dilsinho, Cynthia Luz, Luíza Sonza e Sorriso Maroto.

“Eu sempre fui muito fã dos dois, desde a época que eu fazia cover, então, participar de um som ao lado deles - ainda mais com o pessoal da MALIBU, que são sempre muito receptivos e fazem um trabalho incrível juntando artistas - é um sonho realizado. No final, eu agradeço demais a toda equipe, ao Gaab e o Ferrugem, que me abraçaram não só como artista, mas como amigo. A música está linda demais, tenho certeza que todo mundo vai curtir" conta Vitão.

Já para Gaab, “participar com esse time responsa, que eu tenho uma grande admiração, é muito gratificante. Honrado pelo convite e por fazer parte de Malibu com esses caras incríveis! Massa demais esse trabalho, ansioso pra ouvir do público o que eles acharam."