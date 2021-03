Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 16:20 | Atualizado 26/03/2021 17:12

Tatá Werneck contou que Paulo Gustavo ligou para ela surpreso com a quantidade de jovens internados por coronavírus. O humorista está internado desde o dia 16 deste mês. No decorrer de sua internação, Paulo Gustavo precisou ser intubado.

"O Paulo me ligou várias vezes, bem-humorado, fazendo piada... Ele é maravilhoso. E falou: 'Tata, só tem jovem aqui, no corredor do lado... Só tem jovem. Só tem gente de 30, 20, 40 anos'. Falar que era perigoso para os mais velhos não foi suficiente para as pessoas terem empatia pela vida dos outros. E agora está começando a atingir os jovens porque eles não ficam em casa", disse a atriz.

