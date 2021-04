Primeiro dia de vacinação na Cidade das Artes.Na foto, a senhora,Silvia Maria Bastos Souza e o Secretário de Saúde, Daniel Sorans, aplicando a vacina. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 18:46 | Atualizado 24/04/2021 21:02

Rio - O painel de monitoramento da covid-19 no Rio aponta que a população na faixa etária entre 30 e 39 anos é a que mais se contaminou desde o início da pandemia. Os índices indicam ainda que o número de casos em pessoas entre 20 e 49 anos é duas vezes maior do que entre pessoas com 60 anos ou mais. A capital concluiu neste sábado (24) a etapa de vacinação dos idosos com a primeira dose - 94,1% dessa população foi imunizada.

O número de pessoas adultas no Rio de Janeiro é maior do que o de idosos, o que naturalmente faz crescer a taxa. Mas a discrepância entre os índices reforça a avaliação de especialistas, de que as ondas mais recentes da pandemia são mais transmissíveis em jovens e adultos.



O Rio registrou 30.080 casos em jovens de 20 a 29 anos; 50.994 casos de 30 a 39 anos, e 49.723 em pessoas de 40 a 49 anos. Entre jovens e adultos, portanto, foram 130.797 casos.

No caso da população considerada grupo de risco, os números são menores: 32.212 casos em pessoas de 60 a 69 anos; 19.940 casos em pessoas de 70 a 79 anos; 11.146 casos em pessoas de 80 a 89 anos; e 3.361 casos de pessoas entre 90 a 99 anos; 196 casos em pessoas com 100 anos ou mais. O número total de casos em idosos, portanto, foi de 66.855.

Prefeitura do Rio conclui calendário de vacinação de idosos

A Prefeitura do Rio de Janeiro concluiu neste sábado (24) a vacinação de idosos. O calendário terminou com a repescagem de pessoas com 60 anos ou mais. Os dados mais atualizados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 94,1% dos idosos já foram vacinados. Pessoas nessa faixa são as que mais se internam, além de apresentar maior risco de morte quando expostas à covid-19.



O fim do calendário não significa, no entanto, que quem não tomou a vacina no período destinado não possa mais ser imunizado. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou nesta sexta-feira (23), durante apresentação do 16º Boletim Epidemiológico da prefeitura, que, a partir de agora, idosos que ainda não receberam a primeira dose podem procurar qualquer posto de saúde em qualquer dia da semana para se vacinar.

"Alcançamos uma marca muito importante com a vacinação de idosos no município. Agora é essencial que essa população retorne para tomar a segunda dose. Nós queremos que todos os idosos sejam vacinados, por isso, agentes comunitários e profissionais da Secretaria Municipal da Saúde estão na busca ativa para identificar as pessoas com mais de 60 anos que ainda não se imunizaram contra a Covid-19", afirmou o secretário.