Por O Dia

Publicado 28/03/2021 21:07 | Atualizado 28/03/2021 21:09

Após divulgar um vídeo emocionante nas redes sociais, o cantor Orlando Morais apresentou melhora em seus exames clínicos, na noite deste domingo, e pode deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seguir para outra ala do hospital em que está internado.



"Devido a significativa melhora clínica do paciente e dos seus exames laboratoriais, o mesmo recebe alta hoje da UTI para a Unidade de Cuidados Especiais", diz o comunicado, sobre o quadro médico do artista. Aos 59 anos, o marido de Glória Pires está internado, desde o último dia 23, em Brasília para tratar da Covid-19.



Mias cedo, Orlando Morais surpreendeu os seguidores, neste domingo, ao postar um vídeo no Instagram. No registro, ele ainda aparece abatido e com dificuldades para respirar, mas consegue agradecer o apoio que vem recebendo dos médicos e dos fãs, além de mostrar esperança.

"Gratidão por todas orações que tenho recebido! Minhas orações para todos que estão passando por esse momento tão difícil. Obrigado aos médicos Dr. João Poeys, Dra. Ludhmilla Hajjar e toda equipe do hospital", escreveu na publicação.

