São Paulo - Leandro Hassum está sendo processado pelas gêmeas Gabrielle e Isabelle Lins. As irmãs são médicas recém-formadas e teriam furado a fila da vacinação em Manaus em janeiro deste ano. Ao comentar a repercussão do caso durante o "Encontro com Fátima Bernardes", o humorista chamou as duas de burras e, segundo o site Notícias da TV, elas estão pedindo uma indenização de R$ 100 mil por danos morais.

As gêmeas foram nomeadas para cargos na Secretaria Municipal da Saúde de Manaus na véspera e no dia do início da vacinação no estado do Amazonas. Na ocasião, apenas profissionais da saúde na linha de frente no combate à Covid-19 estavam sendo vacinados. Por serem ligadas à Secretaria da Saúde, as irmãs foram imunizadas e pediram exoneração do cargo após menos de um mês da nomeação, mas quando já haviam recebido a segunda dose da vacina.

Depois de receber a dose da vacina, as irmãs comemoraram nas redes sociais. Leandro Hassum estava comentando essas publicações quando chamou as gêmeas de burras. "Quando eu vejo que posta, eu já acho burra. Primeira coisa que me vem é: burra. Burra, né, amor? Na boa, quer fazer besteira, por que posta? 'Olha eu fazendo besteira aqui, gente'? Acho um absurdo, Fátima", disse o comediante em tom de brincadeira.

As gêmeas entraram com um processo contra Leandro Hassum e alegam ter sofrido danos midiáticos. Elas pedem uma indenização de R$ 50 mil para cada uma e uma retratação nas redes sociais do humorista. "Ao comentar a matéria intitulada Furando a Fila da Vacina, foram chamadas de 'burras' pelo réu em rede nacional, o que repercutiu em inúmeras manchetes e teria ferido a honra e impactado a vida pessoal e profissional das demandantes", diz no processo o advogado Thiago Tabal Malheiros, que representa Gabrielle e Isabelle.

O comediante ainda não apresentou um advogado de defesa. Haverá uma audiência de conciliação online e caso Leandro Hassum não apareça ele poderá arcar com uma multa processual, com o valor estipulado pela Justiça.