Rio - O cantor Lil Nas X, conhecido por misturar rock, rap e country, anunciou neste domingo que vai lançar o "Tênis do Satã". A linha conta com citação bíblica, pentagramas e gota de sangue humano. De acordo com o portal "Entertainment Weekly", o tênis estará disponível a partir de segunda-feira.

A simbologia começa no valor. Vendido por US$ 1.018, cerca de 5.900 reais, o número faz alusão a citação bíblica Lucas 10:18, que diz: “Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago”. O tênis possui 666 unidades disponíveis, uma referência ao chamado “número da besta”.

Mesmo sendo modelado a partir de um Nike Air Max 97s, a empresa informou em comunicado à CNN que não tem ligação com a criação. O modelo foi desenvolvido pelo coletivo MSCHF, de Nova York, em parceria com Lil Nas. “Amamos nos sacrificar por nossa arte”, disse um porta-voz do grupo sobre as gotas de sangue no tênis.