Aos 10 anos, jogador do Flamengo se torna o atleta mais novo a assinar com a Nike

Rio - O pequeno Willian Nascimento, que completou 10 anos em abril, alcançou um feito admirável. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o jovem da base do Flamengo fechou um acordo de patrocínio e fornecimento de material esportivo com a Nike, junto aos pais e empresários. Com isso, se tornou o atleta mais novo do mundo a ter tal representatividade da empresa americana.



Willian Nascimento, por enquanto, defende a equipe de futsal do Flamengo, com treinos no CEFAN e na Gávea. Porém, uma vez por mês, para adaptar-se ao gramado e aos posicionamentos táticos, treina no Ninho do Urubu sob acompanhamento de membros da categoria de base rubro-negra.



As divisões no campo iniciam a partir do sub-13. Ou seja, Willian tende a seguir lapidado nesse processo de transição de terreno por mais três anos. E ele já fala em tom ambicioso em prol do sonho de se tornar profissional.



- Quero agradecer a Deus, meus pais, meus colegas, e a todos que me ajudaram de alguma forma. Estou muito feliz por essa conquista. É um passo muito importante para a minha carreira. Estou muito feliz por ser um atleta da Nike. Quero atingir minhas metas e objetivos para sempre melhorar cada vez mais, e realizar meu sonho de ser um jogador profissional - disse Willian.



O acordo com a Nike foi firmado no início desta semana, na sede da empresa no Rio, e acompanhada por Kayo Moreno, diretor da empresa que agencia Willian, a Stadia Sports. O agente diz que o feito é gratificante, sim, mas que a agência tem ainda "toda uma projeção de carreira" para o atleta promissor:



- A Stadia entende que uma parceria desse porte valoriza muito o trabalho do atleta. Ele é um atleta de grande potencial, a empresa tem toda uma projeção de carreira, e esse patrocínio já estava dentro do esperado. Lógico que, pelo fato da pouca idade, ser o atleta mais novo a receber esse patrocínio, é algo que surpreende a todos nós, mas é gratificante. É um jogador diferente, com muito potencial. Tudo que podemos fazer é continuar a dar suporte a ele e à família, para que ele continue trilhando as conquistas.



Willian Nascimento pertencia ao futsal do Vasco até janeiro de 2019, quando deixou São Januário para defender as cores do Flamengo na modalidade.