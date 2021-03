Fiuk reprodução de vídeo

Publicado 29/03/2021 19:55 | Atualizado 29/03/2021 19:57

Na manhã desta segunda-feira (29), Fiuk contou a Camilla de Lucas que já levou uma cantada da cantora internacional Demi Lovato. Para descobrir se isso de fato aconteceu, internautas caçaram -- e encontraram -- o vídeo de da entrevista que o filho de Fábio Jr. fez com a artista.



"Eu entrevistei a Demi Lovato num programa que eu tinha. Ela me xavecou ao vivo, cara! Eu tava namorando. Eu falei: 'canta uma música aqui' e ela falou: 'se você quiser, no hotel, eu canto pra você'", foi a versão contada por Fiuk.

No vídeo encontrado pelos internautas, no entando, Demi não diz que vai cantar para Fiuk no hotel. "Fiuk em seu mundo paralelo falando que uma vez entrevistou a Demi Lovato e ela xavecou ele pedindo pra cantar pra ele em um hotel. Realidade: ele deixou a mulher completamente constrangida na frente das câmeras e ainda se orgulha disso em rede nacional", escreveu um usuário do Twitter.



o vídeo do momento que o fiuk disse que a demi deu em cima dele KKKKKK MAIS FANFIQUEIRO QUE EU pic.twitter.com/BYkW9ram8u — Matheus Rocha (@matheus) March 29, 2021

