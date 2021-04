Espetáculo 'Mask' Renato Mangolin

Publicado 06/04/2021 15:01

Rio - O Coletivo Muanes Dançateatro estreia “MASK”, no próximo dia 10 de Abril, às 20h, no YouTube. Amarradas por uma dança de eficiente corporeidade e temas que se inter-relacionam no amor, sexualidade, vida, relações de poder e afetos nas fronteiras onde se negocia visibilidade e invisibilidade, o espetáculo gravado no Teatro Cacilda Becker é dirigido por Denise Zenicola, que capitaneia o grupo de três bailarinas negras e uma ameríndia com idade entre 20 e 52 anos.

“Desestabilizar verdades preconcebidas e romper com essencialismos são algumas das contribuições do princípio da máscara - e o princípio da dança em MASK, que dialoga ainda com as pautas do feminismo atual no que diz respeito à autonomia do corpo feminino. O universo da montagem é apresentado pela dança, interpretação, o canto e o tambor através de um desenvolvimento não linear do roteiro em ações interdependentes que dialogam e oscilam entre a máscara, o corpo e a estética afro e ameríndia”, sintetiza Denise que, no dia 08 de abril, às 20h, realiza uma live para detalhar o projeto ao público.



SERVIÇO:



08 de abril – 20h



Live Coletivo Muanes Dançateatro: Processos, Pesquisa e Criação em Dança



Com Denise Zenicola e Debora Campos



Onde: https://www.youtube.com/channel/UCBE5neXQjIfQnNe1zCHY34A





10 a 15 de abril – 20h



Espetáculo “Mask”



Onde:https://www.youtube.com/channel/UCBE5neXQjIfQnNe1zCHY34A