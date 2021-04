Carol Borba Divulgação/ Ari Prensa

Com a chegada da pandemia e, consequentemente, o isolamento social, há um ano, as pessoas tiveram que readaptar a rotina para dentro de casa. Com os exercícios não foi diferente. O público consumiu e pediu por mais conteúdos online com maneiras fáceis de adaptar o treino. Um ano depois, as academias estão abertas, mas as lives e vídeos com influenciadores fitness continua bombando. Uma que vem se destacando nesse cenário é Carol Borba. Com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e 1,3 milhões de seguidores no Instagram, a educadora física tem como missão mostrar que não há desculpa para não mexer o corpo e ensina como manter a saúde com objetos comuns do dia a dia.



Toalhas, sacos de arroz, garrafas de amaciante e até mesmo cabos de vassoura. São esses os materiais necessários para suar dentro de casa. Parece simples, mas Carol garante que não é tão fácil assim. “Fazer exercício em casa pode parecer mais simples, mas a gente precisa ter mais disciplina do que indo pra academia. Quando a gente está em casa, muitas outras coisas acabam chamando nossa atenção, principalmente agora no período de afastamento social, que está todo mundo casa. Minha dica é: escolha um momento para ser o seu momento de se exercitar”, diz a educadora física.



Com lives diárias às 18h30, de segunda a quinta e às 7h, sexta-feira, Carol viu o público crescer na pandemia. Na primeira, a profissional já alcançou 5 mil pessoas, em seguida 8 mil, depois 10 mil, até chegar e manter no número de 20 mil pessoas ao vivo, simultaneamente, durante meses.



“Acho que os exercícios entram agora como uma parte primordial de cuidar da saúde. A gente associa exercício com mudança do corpo, com beleza, mas eles estão muito mais ligados à saúde do que com a própria beleza, que vem como consequência”, explica Carol, que garante que o público serve como inspiração para ela. “Com as lives, vi que estava conseguindo ajudar as pessoas e decidi continuar. Para mim tem sido ótimo, uma inspiração, mais ainda quando recebo o feedback das pessoas, que conseguiram ganhar disposição, saúde, mudar o corpo, graças as lives. Isso é uma inspiração para estudar mais e criar mais conteúdos para chegar na casa de mais pessoas”, confessa.



Se inspirou? Quer tentar também? Então afasta o sofá e veja três tipos de treinos diferentes que você pode fazer em casa.



Para treinar glúteos

Você vai precisar de: um galão d’água pesado



Como fazer: Segure o galão com os braços esticados para baixo, endireite a postura com os ombros abertos e faça agachamento sumô. O peso do galão ajuda a trabalhar os músculos da coxa e dos glúteos como se fosse um haltere.

Para treinar perna

Você vai precisar de: um elástico de látex e uma abraçadeira.



Como fazer: Para fazer uma mini band com o elástico, junte as duas pontas do elástico como se fosse dar um nó e passe a abraçadeira. Aperte bem. Com essa mini band, passe-a acima do joelho, fique um pouco agachada e faça passadas laterais. O elástico, por ser mais grosso, acaba fazendo uma força contrária a sua, ajudando, assim, na hipertrofia das pernas. um elástico de látex e uma abraçadeira.Para fazer uma mini band com o elástico, junte as duas pontas do elástico como se fosse dar um nó e passe a abraçadeira. Aperte bem. Com essa mini band, passe-a acima do joelho, fique um pouco agachada e faça passadas laterais. O elástico, por ser mais grosso, acaba fazendo uma força contrária a sua, ajudando, assim, na hipertrofia das pernas.

Para treinar braços

Você vai precisar de: um cabo de vassoura, seis garrafas de água e um durex grosso



Como fazer: Para fazer uma barra com esses materiais, junte três garrafas em cada ponta da vassoura e envolva com o durex, mas use bastante da fita para ela segurar bem as garrafas. Com a barra pronta, você pode fazer exercícios para os bíceps, levantando e abaixando na altura do ombro. um cabo de vassoura, seis garrafas de água e um durex grossoPara fazer uma barra com esses materiais, junte três garrafas em cada ponta da vassoura e envolva com o durex, mas use bastante da fita para ela segurar bem as garrafas. Com a barra pronta, você pode fazer exercícios para os bíceps, levantando e abaixando na altura do ombro.

