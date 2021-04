Gabi Martins e Tierry Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:35 | Atualizado 08/04/2021 18:40

Tierry foi às redes sociais declarar seu amor por Gabi Martins, nesta quinta-feira. O cantor publicou uma foto do casal usando pantufas de Minions e falou sobre o que a cantora representa para ele.

"Eu sempre fui tão fechado e as pancadas da vida tinha me endurecido! Chegou você e me trouxe uma leveza sem tamanho! Obrigado pela rejuvenescida! Te amo", disse no Twitter.

Eu sempre fui tão fechado e as pancadas da vida tinha me endurecido! Chegou você e me trouxe uma leveza sem tamanho! Obrigado pela rejuvenescida! Te amo pic.twitter.com/O48HfqYg6c — Tiehit - O pai das crianças (@tierry) April 8, 2021

Já no Instagram, o cantor escreveu: "Ela me deixou mais leve e mais jovem. Mais tudo. E o tanto que a vida me bateu, achei que nunca mais seria feliz assim de novo", completou. Tierry e Gabi namoram oficialmente há dois meses.