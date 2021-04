OUTROEU Divulgação

09/04/2021

Rio - Quem acompanha a OUTROEU sabe que fazer diferente é a marca registrada do duo. Sempre trazendo novas propostas em suas letras e clipes, desta vez, Mike e Guto decidiram surpreender com uma nova melodia. “Preciso Dizer” deixa de lado as produções realizadas com banda e aposta na união do orgânico com o eletrônico, descoberto neste momento de pandemia pelo duo. O single e clipe já estão disponíveis nas plataformas digitais.

"Tente fazer de hoje um dia bom, nada vai te deixar na mão. Alguém legal me faça esquecer, sei que tá difícil, tá difícil, mas preciso dizer”, essa é só a primeira parte do refrão chiclete que não vai sair da sua cabeça. A canção traz em toda sua letra uma mensagem de positividade, de enfrentar os momentos difíceis, ver o lado positivo das situações e seguir sempre adiante.



E com uma mensagem dessas, a melodia não poderia ser outra. Produzida pelos meninos da OUTROEU, Túlio Airoldi e Alex Favilla, a canção é extremamente animada e com uma leve pegada vintage, trazendo elementos eletrônicos unidos ao orgânico característico do duo para criar uma sonoridade diferente de tudo que o duo já apresentou.



Já o vídeo mantém a característica dos últimos clipes da OUTROEU que trazem brincadeiras, dancinhas e muita diversão ao mesmo tempo que mostra como a canção foi escrita e produzida pelos próprios cantores durante a pandemia.



“Essa música a gente compôs com o Pablo Bispo, Arthur Marques e o Alex Favilla aqui em casa. Foi nossa primeira vez compondo em grupo assim, já havíamos composto junto ao Arthur, mas foi nossa estreia com o Pablo. É muito massa compor com essa galera responsável por grandes hits do POP, ficamos muito felizes de fazer música com eles”, conta Mike.



“O Alex chegou aqui para compor com algumas bases feitas e na hora a gente já começou a cantar, bater palma e fomos colocando a letra, entendendo o que a gente queria falar e a melodia. Na parte da produção, a gente aprendeu muito com o Alex de como fazer algo do nosso jeito de tocar instrumento e ao mesmo tempo mudar um pouco com essa pegada programada, eletrônica, que foi nosso maior desafio. No final, juntos conseguimos produzir algo que fosse realmente nossa cara”, explica Mike.



“Preciso Dizer veio muito da nossa vontade de lançar uma música do jeito que a gente tava fazendo em casa. Começamos a compor mais, produzir mais, fazer beat, programando, usando esse software do live e a gente queria muito colocar isso para frente. Foi quando chamamos o Alex para produzir junto com a gente esse single e nosso próximo EP, e ele já trouxe a base pronta, compomos em cima disso e gravamos alguns instrumentos”, relembra Guto.



“É uma música que a gente tá curtindo demais tanto que escolhemos ela para ser a primeira a sair. Gravamos o clipe em uma casa em São Paulo que traz um astral de tentar fazer o dia bom como a mensagem da letra, preciso dizer que mesmo que seja difícil, vai ficar tudo bem. Estamos colocando pra fora uma verdade que veio pra gente, desse momento de pandemia e curtimos muito sair da nossa zona de conforto”, completa Guto.