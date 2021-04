Susana Vieira Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 16:28 | Atualizado 11/04/2021 16:30

Susana Vieira passou nas redes sociais para desejar um bom domingo aos seguidores. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo no qual surge de maiô, à beira da piscina e ao som de "Girl Like Me", música de Shakira com The Black Eyed Peas.

"Feliz domingo para nós", escreveu Susana. Nos comentários, os fãs foram só elogios. "Linda", comentou uma seguidora. "Maravilhosa", disse outra. "Perfeita", completou outra.







