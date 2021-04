Julio Rocha Divulgação/RedeTV!

Por Filipe Pavão*

Publicado 16/04/2021 07:00

Rio – Julio Rocha está de casa nova e encara um grande desafio: apresentar diariamente um programa ao vivo sobre o mundo das celebridades. Ao lado de Alinne Prado e Ligia Mendes, o artista passou a comandar o "TV Fama" nesta semana. “Tem coisas na vida que não tem explicação. Somente os amigos mais íntimos sabiam, mas eu sempre sonhei em ser apresentador. Era um sonho muito distante porque sempre tive uma demanda grande como ator. E depois, de repente, veio o convite da RedeTV! para conhecer a emissora”, diz.

De início, Julio seria apenas o mestre de cerimonias do evento de divulgação da nova grade da emissora, mas o papo evoluiu e surgiu o convite para ele integrar o novo formato do programa. Nesta primeira semana no ar, ele conta que recebeu apoio de anônimos e famosos, como o apresentador Marcos Mion e os atores Ary Fontoura e José Mayer.

“A gente teve um feedback gigantesco no Twtter. Meu Instagram bombou de uma forma absurda. E a gente vai continuar integrando, cada vez mais, o off-line e o on-line para dar a possibilidade das pessoas que estão em casa poderem participar do programa simultaneamente”, adianta Julio sobre os próximos passos do “TV Fama”.

Avaliação da estreia

Quem acompanhou a estreia do ator como apresentador de TV na última segunda-feira se surpreendeu com a falta de nervosismo e a desenvoltura no comando do programa. Autocritico com o seu trabalho, Julio revela que o nervosismo estava presente, mas ele soube disfarçar, assim como aprendeu a fazer no teatro e nos palcos de comédia stand-up.

“No teatro, se você errar, algo muito ruim pode acontecer e não tem como contornar, só se você for muito brilhante para não jogar o espetáculo lá para baixo. E a impressão que eu tive é que esse risco do teatro foi para a TV pela primeira vez. E eu gostei do risco. É como se o perigo do ao vivo aquecesse uma chama de paixão e de criatividade. Uma das coisas mais gostosas que já fiz desde que comecei a minha carreira”, detalha.

Julio revela que acordou na manhã seguinte a estreia “absorvendo o que aconteceu”. “Sabe aquela primeira paixão? Rola aquele beijo na noite anterior e você acorda pensando: “meu Deus, o que eu falei? O que a pessoa falou? Como que foi o beijo? Que vontade de viver de novo”. Eu fiquei assim”, contou o apresentador, levando a esposa, Karoline, aos risos.

Responsabilidade

Julio não se sente pressionado por assumir o lugar que foi ocupado por Nelson Rubens ao longo de 20 anos. O atual apresentador, que sempre viu o “TV Fama” como uma “ponte milagrosa entre o artista e o público”, conta que o veterano é uma fonte de inspiração.

“A minha responsabilidade maior é com o público e com a emissora. O fato do Nelson ter feito esse programa me trouxe outra coisa: inspiração. Eu me lembro de chegar na casa da minha avó com seis anos de idade e ficar vendo o Nelson no programa do Silvio Santos. Ele falava o 'eu aumento, mas não invento' e eu amava. Ele é um patrimônio do nossos país”, conta.

E a carreira como ator?

Questionado se vai deixar de atuar em novelas, Julio responde que precisa pensar com carinho e atenção no assunto e que, no momento, está totalmente focado na apresentação do programa. “Quem acha que daqui a pouco vou abandonar essa nova porta que se abriu, está enganado. Não tenho dúvida que nasci animador e o teatro foi uma ponte para que eu canalizasse esse meu espirito criativo através de personagens e me conectasse com o público. Desta vez, eu não estou tendo que usar um personagem. Isso me fascina muito”, diz.

Mas, claro, ele não vai abandonar o seu lado ator. Ele pretende continuar narrando histórias pelas suas redes sociais. Durante a pandemia, inclusive, esse foi um canal de contato direto entre o artista e o público em meio às incertezas de projetos paralisados no setor cultural. Tanto no TikTok como no Instagram, ele já ultrapassou a marca de um milhão de seguidores, que acompanham, dentre outros assuntos, a relação dele com os filhos, os pequenos José e Eduardo.

“Sempre levo informação e entretenimento a partir de esquetes, personagens que crio, Ana Maria Braga que imito... É onde sou produtor, escritor, ator, figurinista. É um barato. Muitas pessoas me perguntaram se isso vai acabar, mas não. Não vou deixar a minha querida audiência na mão. Não tem como ignorar essas pessoas que me ajudaram a passar esses dias difíceis de pandemia”, detalha.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa