Os participantes do "BBB 21" se reuniram mais uma vez para a entrega do "Prêmio Rede BBB", no qual o público votou em algumas categorias. Uma das disputas era por "melhor feat", para escolher a dupla favorita da edição. Gilberto e Sarah levaram o título. Na comemoração, eles revelaram que estão até pensando em morar juntos.

"Eu amo esse menino, é para o resto da vida", disse Sarah. A consultora de marketing falou que a amizade dela com o economista é real e que pretende continuar com esse laço após o fim do programa.



Gil foi além e revelou que eles estão pensando em continuar dividindo uma casa depois do "BBB 21". "Estamos pensando em morar juntos em São Paulo. Sarah me falou que o esquema é mudar para São Paulo para trabalhar bastante. Ela me convidou e eu estou lembrando ela aqui", contou o pernambucano.