Cena do novo clipe de Pabllo Vittar, "Ama Sofre Chora" Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:17

fotogaleria

Publicidade

Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, a cantora revelou detalhes por trás do novo clipe, dirigido por Pabllo e Flávio Verne. Segundo a artista, a ideia para a ideia para o roteiro surgiu em um sonho tido após a canção ser gravada.

"Eu sonhei que estava vestida de noiva, e não era nem em clipe. Sonhei que ia me casar. Acordei e pensei que nunca havia passado pela minha cabeça me montar assim. Fiquei pensando naquilo e fui até pesquisar o que era sonhar com noiva. Aí resolvi escrever um roteiro para colocar no meu próximo clipe", explicou.

Publicidade

A inspiração para seu look de noiva foi a falecida princesa Diana, mãe de William e Harry, da realeza britânica. "Eu já fui tudo: espiã, bandida, mocinha. Só faltava ser noiva. Mirei nos vestidos clássicos de Lady Di. Vi a história dela e achei muito marcante", contou Pabllo Vittar, que afirma ter sentido a mesma energia de uma noiva de verdade durante as gravações do clipe de "Ama Sofre Chora":

Publicidade

"Quando eu estava vestida de noiva eu senti uma energia muito louca, um frio na barriga que parece que borboletas vão sair pela garganta. E olha que eu nem ia me casar de verdade, estava só gravando um clipe", brincou a artista.

Pabllo chegou a ser questionada pela revista Vogue se pretendia subir ao altar pra valer no futuro, mas a cantora maranhense garantiu: "Acho que é algo que eu tenha que trabalhar em mim, mas depois que tive um relacionamento que não terminou muito bem eu não me vejo namorando ou casando. Só na ficção mesmo!"



Publicidade

Antes do lançamento de "Ama Sofre Chora", uma publicação da drag queen viralizou na internet. Na foto, a artista aparece segurando a mão de outra pessoa, enquanto exibe um anel de noivado. Os vittalovers, fãs de Pabllo, logo começaram a especular de quem seria a outra mão e o nome que surgiu foi de outro artista: o cantor Jão.

Até a mãe do paulista ficou surpresa com a confusão e perguntou para o filho se era verdade. "O Jão me mandou uma mensagem contando que a mãe perguntou para ele se a gente estava ficando realmente e me mandou um beijo dizendo que ia amar que eu fosse nora dela", contou Pabllo.

Publicidade

Por outro lado, teve quem suspeitasse que os dois artistas lançariam uma colaboração, mas Pabllo afirmou que o "feat" ainda não aconteceu. "Infelizmente ele não está no meu próximo álbum, mas a gente até podia fazer uma música e clipe juntos, quem sabe se beijando. Porque acho ele muito gatinho e fofo", confessou a cantora.

Confira o clipe de "Ama Sofre Chora"!