Publicado 07/05/2021 09:56

São Paulo - Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, realizou de surpresa uma de uma live com Pabllo Vittar no Instagram. Questionado pela cantora se já "amou, sofreu e chorou", o economista foi honesto. "Ai, querida, todo dia um amor diferente! Amei Fiuk, amei Arthur, amei Lucas... Amei outros machos lá dentro (do 'BBB 21'), também, escondido...", disse Gil.

Pabllo Vittar, então, replicou. "Não foi escondido não, viu? Porque eu vi, o Brasil viu!". Em seu novo clipe, a cantora está no clima de casamento e aproveitou o assunto para brincar com Gil. "Eu vou jogar o buquê e você que vai pegar! Fica atenta porque você vai pegar esse buquê. E o Fiuk está na tua que eu sei. É a hora do casório", brincou a artista.

Falando em casar, Gil revelou que desde que saiu do "BBB 21" não ficou com ninguém. Pabllo Vittar, então, surpreendeu o economista com uma declaração. "Quanto mais você é conhecida, menos pessoas você pega". Gil ficou em choque e respondeu. "Eu achei que era o inverso! Gente...", disse.

Pabllo: "Quanto mais voce é conhecida, menos pessoas voce pega"

Gil: "Eu achei que era o inverso" PASSANDO MALKKKKKKKKKpic.twitter.com/Aw2IVC3dui — eucomentei (@EuComentei_) May 6, 2021