Preta Gil revela que Pabllo Vittar está noiva

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 09:36 | Atualizado 22/04/2021 09:50

Rio - Pabllo Vittar está noiva! A revelação do noivado foi feita durante a participação da cantora no "BBB 21", na noite desta quarta-feira. Logo depois que Pabllo cantou "Bandida", música em parceria com Pocah, Preta Gil soltou a informação. "Está bandida, mas está com o anel no dedo. O que é isso, está noiva?", perguntou. "Estou amiga, estou noiva", respondeu Pabllo.

"É segredo?", perguntou Preta Gil. "Agora não é mais. Estou noiva", afirmou Pabllo Vittar. "Estou vendo que ela está falando que está solteira, que está isso e está aquilo", disse Preta. A cantora então desfilou e mostrou o anel para os confinados. "Estou noiva e vou casar em breve, mamãe", brincou. "Ah, eu posso ser madrinha, a louca, eu já sou a mãe da noiva", afirmou Preta.