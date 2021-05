Adriane Galisteu é a nova apresentadora do Power Couple Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 15:26 | Atualizado 08/05/2021 15:34

O Pod Delas, podcast feito por Flavia Pavanelli em parceria com Tata Estaniecki deu o que falar na tarde da última quinta-feira (06), tudo porque Tata contou durante a gravação que foi convidada para participar do Power Couple com seu marido Júlio Cocielo. Ela revelou que o casal não aceitou o convite da emissora de Edir Macedo, por pagar muito pouco para os participantes do reality.



Ao ser perguntada sobre não ter aceito o convite, ela disse: “Amiga, eu e o Cocielo fomos convidados para o Power Couple duas vezes! Achei baixo o cachê, quando fomos convidados e ainda não tínhamos a Bia [filha do casal] e fiquei pensando se iriamos ou não”, afirmou a influencer. Juntos o casal somam mais de 50 milhões de seguidores em suas redes sociais. A coluna Julie Alves do jornal Meia Hora, recebeu a informação que o valor de R$ 80 mil divulgado em outros veículos não chega nem a R$ 50 mil.