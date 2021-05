Boninho Reprodução

Rodrigo Carelli decidiu alfinetar o "BBB 21", que chegará ao fim nesta terça-feira (4). O diretor de "A Fazenda" lembrou que, nos realities da Record, o público vota para deixar os participantes no jogo. Isso daria uma vantagem para o programa. "Nossas finais são bem mais emocionantes", avalia ele.



"Na Fazenda e no Power [Couple Brasil], vocês votam em quem vocês querem que fique! Por isso, nossas finais são bem mais imprevisíveis e emocionantes", disse no Twitter.

Pois é… Na Fazenda e no Power, vocês votam em quem vocês querem que fique! Por isso nossas Finais são bem mais imprevisíveis e emocionantes.#realitynarecordtv — Rodrigo Carelli (@rocarelli) May 4, 2021

Desde ontem (3), Carelli voltou a interagir com o público nas redes sociais. Ele avisou que Gilberto Nogueira, eliminado do BBB21, está na sua mira para A Fazenda e que o reality A Ilha, comandado por Sabrina Sato, contará com ex-BBBs no elenco.