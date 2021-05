Lidi Lisboa Divulgação

A quinta temporada do Power Couple Brasil estreia no próximo dia 9, e chega com tudo na programação da Record TV. E nas plataformas digitais não será diferente: além da transmissão 24 horas do reality show, formatos exclusivos vão tomar as redes sociais da emissora.

Lidi Lisboa - atriz e ex-Fazenda - será a apresentadora da Cabine de Descompressão e da Live do Eliminado, formatos clássicos da Record Multiplataforma, que mostram os primeiros contatos do casal eliminado com o mundo exterior. Em entrevistas divertidas, os eliminados da semana serão questionados sobre os dias de confinamento, verão seus melhores e piores momentos no reality show e responderão a perguntas da audiência.



A Cabine de Descompressão vai ao ar logo após a eliminação, com exclusividade no PlayPlus. A Live do Eliminado é transmitida no dia seguinte, de maneira multiplataforma: nas redes sociais e no YouTube do Power Couple, no PlayPlus e no R7.com.