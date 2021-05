Projota e a esposa, Tâmara Contro Reprodução / Instagram

Projota e Tammy Contro celebram, nesta terça-feira, o aniversário de casamento. Nos Stories, do Instagram, o rapper contou que o casal vai comemorar a data especial na noite desta segunda. O artista ainda revelou que, se depender dele, Marieva vai ganhar um irmãozinho.

"Amanhã é nosso aniversário de casamento, daqui a pouquinho, e aí a gente decidiu passar essa noite juntinhos, namorando, né não?", contou Tammy. "Vamos preparar uma irmãzinha para a Marieva", respondeu Projota.

"Não, calma, muita calma nessa hora", brincou a influencer.

Ainda na rede social, Tammy filmou a filha no banco de trás do carro e explicou: "Estou levando a Marievinha para ficar com a minha mãe e vou sair com o boy".