Luísa Sonza Rodolfo Magalhães

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 16:45

Rio - As informações sobre “Atenção”, parceria de Pedro Sampaio com Luísa Sonza, não param de chegar. O DJ e produtor compartilhou nesta quarta-feira, 12, fotos indicando que o trabalho foi inspirado pelo filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005), dirigido por Tim Burton.

As fotos mostram a dupla com looks divertidos, interagindo com elementos do clipe. “Atenção” chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 13, às 21h, com clipe no ar na sexta-feira, ao meio-dia.