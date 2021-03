Duquesa Confeitaria aposta em caramelo salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:26 | Atualizado 19/03/2021 17:31

Duque de Caxias - A Páscoa é dos criativos. Em mais um ano sendo afetado diretamente pela pandemia do coronavírus, os empreendedores caxienses apostam nas novas tendências para poder conquistar fregueses e vender os chocolates. Seguindo uma das linhas que mais cresce no mercado, Mayara Mara vem fazendo sucesso com as receitas funcionais. Ou seja, bem apropriada para quem não quer sair de jeito nenhum da dieta.

Mayara aposta na linha de ovos funcionais Divulgação



Nesta Páscoa, ela separou toda um linha fit, com ovos feitos de casca de brownie funcional sem farinha, sem glúten, sem leite e sem açúcar refinado. As opções de recheios variam da cocada cremosa (sem lactose), brigadeiro vegano, creme de avelã crocante sem açúcar e ganache 70% pra quem tem paladar mais amargo.

Mayara aposta na linha de ovos funcionais Divulgação



"Eu treino, tenho uma alimentação bem saudável e, como sempre fui fã de doces e cozinha, comecei fazendo receitas para família e amigos com intolerâncias alimentares. Todos aprovaram. Assim, resolvi fazer disso um negócio. Os ovos custam a partir de R$ 65 e as encomendas podem ser feitas durante todo o mês de março e abril", conta Mayara, dona da May Culinária Funcional.

Cheesecakeria do Chef Odilar Divulgação



Já para quem não tem preocupação com a balança, a cidade da Baixada Fluminense tem uma infinidade de opções. Odilar Cristiano vende há pelo menos seis anos cheesecakes que viraram mania na região. O chef, desta vez, traz pela primeira vez uma espécie de ovo descontraído de cheesecake (R$ 74.99, de 600g) para alavancar ainda mais as vendas. Além disso, ele criou uma cheesecake de chocolate (R$ 29.99).

Cheesecakeria do Chef Odilar Divulgação



“Essa é a grande novidade: os ovos desconstruídos de cheesecake. Tem de chocolate ao leite, chocolate branco, doce de leite com crocante e frutas vermelhas. Podem fazer a encomenda até cinco dias antes da Páscoa”, disse Odilar. “Essa é a grande novidade: os ovos desconstruídos de cheesecake. Tem de chocolate ao leite, chocolate branco, doce de leite com crocante e frutas vermelhas. Podem fazer a encomenda até cinco dias antes da Páscoa”, disse Odilar.

Cheesecakeria do Chef Odilar Divulgação



Caramelo salgado



Acompanhando uma das novidades da culinária brasileira, a Duquesa Confeitaria lançou o ovo de chocolate preto, caramelo com flor de sal (caramelo salgado), crocante e lascas de chocolate. A loja ainda traz sabores consagrados, como banoffe, cookies, ninho com Nutella, Ferrero Rocher, bolo de cenoura, e outros. Todos os ovos de 500g, com valor a partir de R$ 59,90.

Duquesa Confeitaria aposta em caramelo salgado Divulgação



“O caramelo salgado é muito bom. É doce, com uma pitada de sal. Quem prova, sempre aprova. Vimos isso em uma feira gastronômica lá em São Paulo e agora trouxemos para cá”, afirmou Diógenes Zinho, gerente da Duquesa. “O caramelo salgado é muito bom. É doce, com uma pitada de sal. Quem prova, sempre aprova. Vimos isso em uma feira gastronômica lá em São Paulo e agora trouxemos para cá”, afirmou Diógenes Zinho, gerente da Duquesa.

Duquesa Confeitaria aposta em caramelo salgado Divulgação



Uma viagem doce



Com mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, o Brownie do Bbzão está fazendo uma promoção por meio da loja virtual. Quem comprar por lá, concorre automaticamente a um fim de semana em Visconde de Mauá, na Pousada do Poção. Este ano, Bruno Bastos, o Bbzão, lançou a campanha "Mundo Mais Feliz".

Brownie do Bbzão Divulgação



“Diante de tudo o que vivemos no último ano e ainda estamos enfrentando, a busca por momentos felizes se tornou um escape para amenizar a tensão. A Páscoa sempre foi uma data especial. É aquele domingo sagrado que reúne todo mundo em volta da mesa para o almoço e entrega dos presentes. Neste ano, pensamos em trazer mais leveza, amor e felicidade para a mesa de cada amigo e cliente que sempre nos apoia todos os anos, desejamos um Mundo Feliz com muito Brownie do Bbzão”, finalizou.



"Diante de tudo o que vivemos no último ano e ainda estamos enfrentando, a busca por momentos felizes se tornou um escape para amenizar a tensão. A Páscoa sempre foi uma data especial. É aquele domingo sagrado que reúne todo mundo em volta da mesa para o almoço e entrega dos presentes. Neste ano, pensamos em trazer mais leveza, amor e felicidade para a mesa de cada amigo e cliente que sempre nos apoia todos os anos, desejamos um Mundo Feliz com muito Brownie do Bbzão", finalizou.

Os ovos da marcam custam a partir de R$39,90 e há entrega em toda a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro e Niterói.

Brownie do Bbzão Divulgação



Entre em contato



- Mayara Culinária Funcional

WhatsApp (21) 96923-4550

Instagram @mayculinariafuncional





- Cheesecakeria Chef Odilar

WhatsApp(21) 99985-0765

Instagram @cheesecakeriachefodilar



- Duquesa Confeitaria

Telefone para encomendas (21) 3777-7000

Instagram @duquesaconfeitaria



- Brownie do Bbzão

loja virtual em loja.browniedobbzao.com.br

