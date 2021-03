Lojas de chocolate foram consideradas serviços essenciais Gilvan de Souza / Arquivo / Agência O Dia

Rio - Apesar das severas medidas impostas pela Prefeitura do Rio, as lojas de chocolate conseguiram escapar do novo decreto municipal e foram consideradas como serviços essenciais nesta quarta-feira (24). A justificativa seria de que a categoria faz parte do gênero alimentício.

A decisão veio de um apelo feito pelo vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) e os colegas Rosa Fernandes (PSC) e Carlo Caiado (DEM), presidente da Câmara, ao Prefeito Eduardo Paes e ao Comitê Científico da prefeitura, para que o funcionamento desses estabelecimentos fossem permitido.

Com isso, após conseguirem uma reunião com o secretário de Saúde, Daniel Soranz, foi definida a liberação das lojas. A inclusão da categoria foi feita por uma nota técnica assinada pelo secretário, junto ao Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, na qual ficou definida a inclusão das lojas de chocolate e doces na categoria de serviços essenciais.