Publicado 13/05/2021 17:21

Durante uma conversa com os fãs no Twitter, na noite desta quarta-feira (12), Gil do Vigor aproveitou para flertar com um produtor da Globo que também estava presente no bate-papo. Junto dos ex-colegas de confinamento Sarah Andrade e João Luiz, o economista convidou Guilbert Reino para a sala.



Os dois se conheceram quando Gil participou do "Esporte Espetacular", gravado nos estúdios da Globo em São Paulo. "Mandei mensagem para você com meu telefone. Eu sou da cachorrada também", disse Guilbert ao ex-BBB, que correspondeu."Terça-feira estou aí. Podemos resolver isso", respondeu.

Durante a exibição do "BBB 21", Guilbert já deixava explícita a sua torcida por Gilberto. No Twitter, ele disse que o economista foi quem protagonizou o reality show. "Quem discorda favor não existir", escreveu na ocasião. Ainda durante o bate-papo, Gil disse que ainda não se decidiu se vai morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Durante a exibição do "BBB 21", Guilbert já deixava explícita a sua torcida por Gilberto. No Twitter, ele disse que o economista foi quem protagonizou o reality show. "Quem discorda favor não existir", escreveu na ocasião. Ainda durante o bate-papo, Gil disse que ainda não se decidiu se vai morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

