Juliette Reprodução Internet

Por iG

Publicado 13/05/2021 17:23 | Atualizado 13/05/2021 17:24

A assessoria de imprensa de Juliette Freire, campeã do "BBB 21", emitiu uma nota negando a informação que está circulando, que afirma que a advogada foi contratada para apresentar um quadro do programa "É de Casa", na TV Globo.



Através do Instagram, a BPM Com desmentiu a informação veiculada pelo jornalista Nelson Rubens, no programa "TV Fama", da RedeTV!, sobre o futuro da maquiadora na emissora carioca.



"A informação publicada pelo jornalista Nelson Rubens - TV Fama - Rede TV - de que Juliette Freire será apresentadora do programa É de Casa, da TV Globo, não procede", escreveu.



