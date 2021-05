Leda Nagle Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:07 | Atualizado 13/05/2021 18:08

Leda Nagle teve que remover os vídeos de seu canal no YouTube nos quais ela promovia a defesa ao 'kit Covid'. Nesta quinta-feira, a jornalista explicou o motivo da remoção e disse que irá disponibilizá-los, em breve, em seu site oficial.

"O YouTube me 'pediu' para apagar as lives que falassem de tratamento precoce, prevenção, hidroxicloroquina e ivermectina", disse Leda à Folha de S.Paulo.

"YouTube me procurou e recomendou que eu seguisse as novas diretrizes da plataforma. Na verdade estou sendo muito injustiçada com estas reportagens e observações tentando me associar à CPI da Covid etc".

Leda ainda criticou a postura do YouTube. "Eu sou jornalista faz tempo. 48 anos. Passei pela ditadura. Nunca tive que tirar do ar nenhuma entrevista que fiz. Me senti péssima, achei atitude muito desrespeitosa para comigo e para com meus entrevistados, todos eles muito qualificados. Sou a favor do jornalismo plural, que admite ouvir o contraditório".