Publicado 14/05/2021 14:02 | Atualizado 14/05/2021 14:07

Rio - 2021 é um novo ano para o Noisy. A dupla, que agora está sendo produzida pela Alma Music Group, lança o novo single "Vênus". A canção está disponível em todas as plataformas digitais e ganha clipe no canal Midas Music, no Youtube. "Vênus foi inspirada na beleza feminina. A canção é para enaltecer todas as nuances, detalhes e tudo que envolve esse universo e lembrar que as mulheres são Deusas do amor", explica Paul.

Na astrologia, esse é o ano da Vênus, o planeta do Amor. O ano de deixar que o amor seja o guia. A movimentação da energia de Vênus traz para a alma feminina beleza, harmonia, generosidade. "A música é composta por histórias reais, cada mulher inspira com sua força, seus momentos, sua beleza. Elas nos inspiram em tudo. E descobrir que é o ano da Vênus, trouxe um sentido ainda maior para a música", completa Max.

Noisy, que teve um ano de muitas conquistas em 2020 sendo uma dupla independente, uniu forças com a Alma Music Group agora em 2021. "A nova fase do Noisy é de muito amadurecimento musical e profissional. Essa mudança de artistas independentes para uma equipe maior, com outros profissionais da música, engenheiros de áudio, mixagem, masterização, produtores, instrumentistas, nos dá ainda mais direcionamento e confiança. Estamos todos focados num projeto maior. Por isso estamos muito felizes com tudo que está por vir", finaliza Paul.