Cantora Gabi está lançando single com produtor de hits de Anitta

Por Josué Santos*

Publicado 16/05/2021 07:00

Rio - Recém chegada no mercado da música, Gabi deu início a uma nova fase em sua carreira. Nesta sexta-feira (14), a cantora de 35 anos lançou seu novo single, "Nirvana", canção que contou com produção musical de Umberto Tavares, que trabalhou em hits de Anitta, como "Show das Poderosas" e "Bang". Sem poder promover o lançamento em shows presenciais, a artista lamenta a distância de seus fãs.

"Sinto muita falta de ter o público mais perto, de fazer show, de olhar no olho e ver a aprovação ou reprovação das pessoas. Me sinto numa vitrine virtual, apenas. Queria mostrar a minha energia ao vivo e ver as pessoas se emocionando comigo. Calor humano faz falta demais!", exclama Gabi Mussi, que estreou na música há pouco mais de um ano, já durante a pandemia do coronavírus.

Antes de "Nirvana", a carioca teve a oportunidade de gravar uma colaboração com a banda Fuze, que conta com os filhos do ator Marcello Novaes, Pedro e Diogo, como integrantes. "Prece" antecede o momento de maior maturidade musical na carreira de Gabi.

"'Prece' foi muito importante pra mim, mas 'Nirvana' é uma virada de chave. Desde que escrevi 'Prece' até aqui, passei a me inserir em muitos grupos criativos, tendo muita troca com outros artistas e compositores de diversos segmentos. Isso me enriqueceu demais, me fez ouvir outras histórias, e entender que a música é, mais do que tudo, uma forma de contar uma história, não é?", diz a artista.

Em "Nirvana", Gabi fala sobre a paz de espírito que se alcança na companhia de pessoas amadas e, para a cantora, essas pessoas são seus familiares. "Eu sou muito família, e estar com eles, em casa, compartilhando amor puro me deixa em estado de graça, ou de 'nirvana'. Sou daquelas que prefere colecionar momentos a colecionar coisas. Faço de tudo pelo sorriso dos meus filhos, pelas memórias de infância deles, pelo nosso bem juntos", declara a cantora, que é mãe de dois meninos.

A carioca interrompeu suas atividades como advogada para se dedicar à música e afirma não se arrepender da decisão tomada. “Eu sempre soube que era isso que eu deveria estar fazendo, mas tinha medo de seguir meu coração. Hoje, me sinto muito mais segura. Entendi que a arte não é apenas entretenimento. A arte é força, é resistência”, diz Gabi. "Tenho um mantra que repito: o melhor sempre está por vir", conta.

E seu mantra só tem coisas boas a atrair com os planos que Gabi tem para o futuro. "Produzi muito nessa quarentena e estou pensando em lançar um EP no segundo semestre. Seria uma forma de me estabelecer no meu segmento, e mostrar que não vim para brincadeira. Tem muita música linda guardadinha aqui esperando pra ganhar o mundo", revela a cantora.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa