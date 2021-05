Silvio Santos está de olho em Paola Carosella Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:48

Paola Carosella tem planos de se naturalizar brasileira. Em entrevista à revista "Veja", a chef argentina disse que, inclusive, já entrou no processo para a naturalização.

fotogaleria

Publicidade

"Começamos o processo em 2019. Aí veio a pandemia, os documentos venceram e um não chegou. Em março entregamos a documentação completa. Quero votar", revelou Paola.

Na entrevista, Paola também falou sobre as mensagens de ódio que recebe nas redes sociais, local onde se posiciona bastante politicamente. "Me mandar embora é a menor de todas as coisas. 'Esse traveco tem de morrer' é uma das coisas horríveis que escreveram e mostra a miséria humana", disse.

Publicidade

"Às vezes estou muito revoltada e vou lá e falo uma coisa, aí depois vejo o que volta. De onde vem tanta raiva, de onde vem tanto ódio? Sei que eu tenho uma voz, que as pessoas me seguem e me escutam".