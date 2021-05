Big Boss, Doug e Rodzy lançam o trap ’Adrenalina’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 09:47

Rio - Big Boss, Doug e Rodzy lançaram, nesta quinta-feira, o single e o clipe de "Adrenalina". A música veio a partir de uma ideia um tanto interessante: através de um contato básico por meio de redes sociais e reconhecimento de um bom trabalho musical, artistas como Douglas Sampaio (Doug), Arhamed Roys (Big Boss) e Gabriel Ferreira (Dj Rodzy) criaram um vínculo de ideias por meio do gênero musical, o Trap.

Esse estilo que vem crescendo cada vez mais na cena e na mídia mostrou seu poder em quebrar barreiras ainda mais em uma situação como essa em que o mundo se encontra, onde o contato pessoa é quase 100% reduzido, por causa da pandemia do covid-19, mas não com a música.

Doug atualmente morando no Rio de Janeiro, Big Boss e Rodzy em São Paulo, se uniram virtualmente para criarem um música com o nome "Adrenalina". “Nos conhecemos através das redes sociais, principalmente o instagram, onde tivemos o contato direto com as obras uns dos outros e gerando um vínculo entre nós. Conversando e debatendo bastante sobre ideias de músicas decidimos criar essa música. O nome foi decidido por ser uma palavra simples e de impacto, para ser facilmente marcada na mente”, diz Big Boss.

Ao escreverem suas letras, todos falam sobre momentos de curtição, traduzidas em adrenalina, ou seja, a emoção de viver cada situação de forma muito intensa, linguagem muito específica do estilo gravado.

Douglas Sampaio, o Doug diz: “Através do lançamento do meu álbum algumas oportunidades surgiram e eu fui presenteado por ser chamado pelo Big Boss pra fazer um feat pelo fato de eu gostar do trampo dele. Quando ouvi, ele falou da possibilidade de um amigo chamado Rodzy participar da colab, naturalmente eu pedi pra ouvir um som do mano e ganhei outro presente, porque o mano é brabo”, ressalta Douglas.

Big Boss comemora a parceria de sucesso. “Foi realmente incrível conhecer pessoas que estão com uma visão avançada. O resultado foi além do que eu esperava quando o bolo saiu do forno. Gosto de pessoas que pensam pra frente e fazem acontecer”, diz o músico.

Para o DJ Rodzy, os três têm muito em comum na música. “Eu por estar a um bom tempo fazendo produção para o Big Boss, tivemos esse contato com o Doug e gostamos bastante do trabalho dele e decidimos convidá-lo a participar de uma produção. Por coincidência, eu tinha um instrumental preparado há um tempo com a mistura do trap com o funk, uma mescla entre o Rio e São Paulo, ironia do destino talvez... Então nós três criamos nossas partes na música e vimos que temos muito em comum em relação ao nosso estilo, o que facilitou ainda mais ao criar essa música”, diz o DJ.

Big Boss finaliza dizendo. “A união vem causando curiosidade em seus públicos e nós também queremos ver o resultado disso. Por coincidência dos perfis entre os artistas, cada um se responsabilizou em criar uma parte da letra, o cantor e produtor Rodzy, criou um instrumental que unisse o estilo do trap com o funk carioca para formar nitidamente a união Rio-São Paulo, o rap e o funk. Nisso, a composição fluiu de forma

natural e praticamente instantânea, havendo uma harmonia e coerência entre a letra de cada um”, conclui o músico e também produtor musical.