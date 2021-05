Gabi Martins e Tierry Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:37

Gabi Martins falou sobre um presente inusitado que deu ao namorado Tierry. Em uma entrevista a Maurício Meirelles, a cantora revelou que o "mimo" foi dado para comemorar dois meses ao lado do amado.



"Quando fizemos dois meses, dei um carro de som para ele, com aquelas mensagens, sabe? Ele adorou, até chorou. Dei também uma cueca com uma foto minha escrito 'isso me pertence'. E depois fiz uma música para ele", explicou Gabi.

A entrevista com Gabi e Tierry vai ao ar nesta segunda-feira, às 22h30, na RedeTV, no programa "Foi Mau".