Publicado 28/05/2021 17:51 | Atualizado 28/05/2021 19:22

Juliette Freire contou nas redes sociais que recebeu o dinheiro do prêmio do "BBB 21". No Twitter, a campeã da edição deste ano respondeu alguns comentários dos fãs e avisou que a bolada de R$ 1,5 milhão já está na conta.



"A Juliette chegando no boninho pra avisar que agora ele pode transferir o valor do prêmio dela pelo WhatsApp", publicou uma fã, usando um vídeo antigo de Malhação.



"Avisa que o pagamento já caiu", respondeu Juliette.



