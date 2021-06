Youtube Shorts - Reprodução

Youtube ShortsReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 10:55

Rio - Após conquistar criadores e o público na Índia e nos Estados Unidos, chega ao Brasil, a partir desta segunda-feira (7), o YouTube Shorts, uma nova maneira de assistir e criar vídeos curtos no YouTube.

Ao longo das últimas semanas, alguns espectadores brasileiros já conseguiram acessar e assistir a alguns Shorts produzidos pela comunidade global de YouTubers. A partir de agora, qualquer pessoa poderá produzir e compartilhar os seus vídeos curtos diretamente no aplicativo do YouTube. Integrados à experiência do usuário, os Shorts contam com um destino específico para eles dentro da plataforma.

Com o lançamento da ferramenta, o YouTube traz alguns diferenciais ao formato curto já conhecido pelo público, como a capacidade de usar os áudios de vídeos disponíveis na plataforma - com 105 milhões de usuários mensais no Brasil, isso significa bilhões de opções de áudios para produção de conteúdo. Dessa forma, os criadores podem dar seu próprio toque criativo aos vídeos que já adoram assistir no YouTube e até mesmo ajudá-los a encontrar novos públicos - seja reagindo a piadas, experimentando receitas ou encenando esquetes cômicos. Os criadores estarão no controle e poderão desativar essa opção, caso não queiram que seu vídeo seja remixado por outros.

O YouTube também fez acordos com diversas gravadoras e produtoras musicais para garantir que artistas e criadores tenham uma biblioteca de sons e faixas musicais para usar.

O Shorts foi anunciado em setembro de 2020 com o lançamento de uma versão beta na Índia, onde os canais que utilizam a ferramenta mais do que triplicaram desde o início de dezembro. A funcionalidade chegou aos Estados Unidos em março deste ano e as pessoas também estão assistindo ao formato cada vez mais ao redor do mundo - o player do YouTube Shorts já ultrapassou 6,5 bilhões de visualizações diárias globalmente.

“O lançamento do Shorts é uma evolução fundamental para o YouTube, seguindo um movimento cultural em direção à criação e consumo de vídeos curtos, e uma forma chave para capacitar qualquer pessoa a se tornar um criador diretamente de seu celular. Além disso, é um produto divertido para os espectadores aproveitarem nos pequenos momentos do dia, conectando-os ao conteúdo e aos criadores que amam”, comenta Patrícia Muratori, Diretora do YouTube Brasil.

O YouTube continuará a construir o Shorts junto com a comunidade global da plataforma à medida que introduz mais recursos nos próximos meses, como opções futuras de monetização e novas ferramentas de criação, experiência de reprodução e garantindo que as pessoas possam encontrar Shorts que vão adorar e descobrir novos criadores.