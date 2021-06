Jorge Vercillo - Divulgação

Publicado 09/06/2021 19:19

A casa de espetáculos Vivo Rio está prestes a voltar às atividades neste mês. Para isso, o local elaborou um protocolo de segurança que já foi aplicado em shows no ano de 2020 e segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. Os espetáculos serão realizados com com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 40% dos lugares do estabelecimento e o uso da máscara é indispensável. E o primeiro deles será com Jorge Vercillo, nos dias 11, 12 e 13 de junho.

Para a volta, Jorge Vercillo prepara o show “Final Feliz” que une momentos intimistas e dinâmicas grandiosas com sua banda. O repertório do espetáculo traz sucessos de todas as fases da carreira de Vercillo, como ‘Ela Une Todas as Coisas’, ‘Final Feliz’, ‘Monalisa’, ‘Talismã sem Par’, “Melhor Lugar” e muito mais.



“Eu tenho sido tantas vezes socorrido no meu emocional e psicológico pela música ... a música vem me salvando e elevando o meu padrão vibratório no meio de tanta notícia ruim, com isso fico pensando na necessidade do povo ter acesso à cultura para tratar sua saúde emocional também. Acho que será de grande importância artistas se apresentarem em projetos seguros com distanciamento necessário e uso das máscaras, no entanto sem deixar faltar arte e música para as pessoas em locais abertos ou teatros com assentos marcados”, explica o cantor.

SERVIÇO:



Data: 11 e 12 e 13 de junho de 2021



Local: Vivo Rio



Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo – Rio de Janeiro/RJ



Horário: 11/06 às 22h e 12/06 às 21h e 13/06 às 20h



Abertura dos portões: 20h



Classificação etária: 18 anos. Menores entram acompanhados dos pais ou responsáveis legais