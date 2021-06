Fondue de Queijo - Divulgação

Rio - O friozinho chegou e nada melhor do que uma comida quentinha para acompanhar. Restaurateur do Lulu, bistrô localizado em Botafogo, Lauro Carvalho explica a origem peculiar do prato que hoje é servido de diversas formas em vários lugares do mundo.

"O Fondue é um prato aconchegante para o frio. Originado na Suíça, durante a Segunda Guerra, com dificuldade de acesso a comida, o mais acessível era queijo e pão. Então, era uma forma de se reunir, se aquecer no fogo, derreter na panela o queijo - fundir, derreter o queijo - dai que vem o nome Fondue -, e se alimentar e aquecer na baixa temperatura. A receita foi ganhando mais corpo, acrescentando outras delícias, como no caso do Lulu, o camarão", conta o restaurateur, que dividiu a receita e o modo de preparo do fondue com o DIA. Confira!



Receita do Fondue Lulu

Ingredientes (para duas pessoas):



150gr Queijo Canastra (MG)



150gr Queijo do Pinhal (SP)



40gr Queijo da Mantiqueira Defumado



60 a 80ml de Vinho Branco Seco de boa qualidade



01 Pitada de Noz Moscada



Preparo:



Comece esfregando um dente de alho no fundo de uma panela e nas laterais. Em seguida, coloque o vinho nesta panela. São 60ml a 80ml de vinho para cada 300gr de queijo. Deixe o Vinho ferver e vá acrescentando os Queijos (ralado em ralo grosso) aos poucos e sem para de mexer.



Caso necessário, vá acrescentando mais vinho até chegar na consistência ideal. Finalize com uma pitada de Noz Moscada. Depois é só transferir para a Panelinha do Fondue.