Juliette e RodolffoReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:33

Rio - O cantor Rodolffo respondeu algumas perguntas dos fãs no Instagram, na noite desta quarta-feira. O sertanejo falou sobre o mercado da música e também sobre Juliette. Os fãs torcem para que o cantor tenha um relacionamento com a vencedora do "BBB 21".

"Quando você vai ficar com a Juliette? O Brasil precisa disso", disse uma seguidora. "O Brasil tá lascado", brincou Rodolffo, usando o bordão de Gil do Vigor. "Pretende continuar solteiro ou seguir alguma 'shippagem' do público?", perguntou outra fã. "Gente, quem tem que shippar sou eu, não?", respondeu o sertanejo.

Rodolffo também fez um desabafo sobre a indústria da música. O cantor e sua dupla, Israel, já cantam juntos desde 1995, mas só ganharam mais visibilidade recentemente com o "BBB". "Muita gente começou a conhecer o nosso trabalho há pouco tempo. Nós cantamos juntos desde 1995, temos vários álbuns gravados e já fazíamos sucesso na região centro-oeste do país. Sempre acreditamos no nosso potencial e nunca desistimos, já passamos por alguns escritórios, mas, infelizmente, antes não tivemos a chance de sermos colocados na 'vitrine', de forma que a maioria das pessoas pudesse ter acesso. É tudo muito caro, é tudo muito mafioso e melindroso no mercado da música. Mas, graças a Deus, hoje estamos tendo a oportunidade de 'sermos vistos' pelo país inteiro e se preparem, pois não vamos parar por aqui".