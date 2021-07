Bruna Marquezine sensualiza nas redes sociais - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 08:06 | Atualizado 10/07/2021 08:09

Rio - Bruna Marquezine, de 25 anos, resolveu fez a alegria de seus fãs na noite desta sexta-feira. A atriz postou no Instagram um vídeo em que aparece toda produzida e sensualizando. Usando um vestido com um enorme decote nas costas, a atriz mostrou sua boa forma nas imagens. "Ego trip", escreveu Bruna na legenda da imagem. A atriz recebeu vários elogios. Tatá Werneck fez piada. "Gata demais, tinha que ir para a globo. Ah, não. Peraí", brincou, fazendo referência ao fato de Bruna ter encerrado seu contrato com a Globo.

Bruna Marquezine tem sido alvo de rumores sobre o término de seu relacionamento com Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia e Edson Celulari. Os dois não confirmaram o fim do namoro, mas deixaram de aparecer juntos nas redes sociais. Bruna e Enzo começaram a namorar em meio a pandemia e, desde então, trocavam curtidas e declarações na internet. No Dia dos Namorados, os dois não fizeram homenagens um ao outro, o que aumentou os boatos de separação.