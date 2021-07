Cleo toma banho de biquíni e brinca: ’Saudade do BBB’ - Reprodução Internet

Publicado 19/07/2021 12:33 | Atualizado 19/07/2021 12:39

Rio - Cleo postou no Instagram, na manhã desta segunda-feira, uma foto que deixou seus seguidores do Instagram babando. Nas imagens, a atriz aparece com um biquíni bem cavado, exibindo suas tatuagens e tomando banho em um chuveiro ao ar livre.

"A saudade que sinto do BBB me faz tomar banho de biquíni", brincou a atriz na legenda da foto. Recentemente, Cleo se casou em uma cerimônia discreta com o namorado, Leandro D'Lucca. Não houve festa, apenas o casamento no Civil. A atriz e Leandro estão juntos desde dezembro de 2020.