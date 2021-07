Sasha e marido criam perfil de casal no Instagram para mostrar viagens - Reprodução Internet

Sasha e marido criam perfil de casal no Instagram para mostrar viagensReprodução Internet

Publicado 22/07/2021 08:29

Rio - Sasha, de 22 anos, e o marido, o cantor gospel João Figueiredo, de 21, criaram um perfil de casal no Instagram para compartilhar fotos e vídeos de suas viagens. Nesta quarta-feira, eles postaram um vídeo com imagens inéditas de sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos, durante a lua de mel.

fotogaleria

Publicidade

"Nova York tem seu charme, né? Um pouco de nossos lugares favoritos no mundo", diz a legenda do vídeo. Sasha e o cantor tiveram que antecipar a volta da lua de mel por conta do estado de saúde de Luciano Szafir, pai de Sasha. Ele foi internado na UTI do hospital Copa Star por conta de complicações da covid-19.