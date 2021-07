MC Sam lança novo single - Divulgação

Rio - Samuel do Nascimento Terra, o MC Sam, está de volta. O cantor carioca, de 25 anos, se recuperou da depressão e agora lança o trap funk “Joga Faixa Rosa” em parceria com Big da Self.



“É um prazer enorme estar de volta, estou muito feliz com o apoio de pessoas que são importantes para mim. Meus seguidores sempre perguntavam quando voltaria, meus amigos e familiares me apoiaram, isso é gratificante demais”, explica MC Sam, dono do hit “Louca de Catuaba”

O cantor ficou por um tempo longe dos holofotes e pensou até em desistir da vida. Mas conta que além do tratamento psicológico, a fé que tem em Deus deu forças e o fez retornar. Para escrever “Joga Faixa Rosa”, ele conta que usou seu próprio cotidiano. “Me inspirei em situações que vivi e na comunidade onde moro. Com a música, quero mostrar que a favela também vence e que os sonhos não estão apenas na TV”, diz o MC.

Criado no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ele conta que seu maior sonho é dar uma casa própria para sua mãe. “Também quero dar uma vida melhor para o meu pai, ele sofreu um derrame, ainda não conseguiu se aposentar e está tendo que trabalhar como camelô”, relata.

Junto a seu produtor, Brunno Paschoal, o jovem agora se prepara para dar saltos maiores na carreira. Paschoal acredita que todas as dificuldades que passaram serviram para dar ainda mais forças. “No Sam, a depressão o deixou mais forte, resistente aos desafios. Já estamos lançando uma música e vem muito mais por aí”. Ele ainda faz um alerta: “não podemos subestimar a depressão, a primeira coisa que um amigo ou família deve fazer é acionar um serviço psicológico”, completa.



Além de “Joga Faixa Rosa”, o cantor e sua equipe se preparam para lançar pelo menos mais três músicas até dezembro, um trap para mês que vem e o clipe do novo single deve sair até o próximo mês.